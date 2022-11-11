Волгоградцы пожаловались на бесконтрольный выгул скота на острове Сарпинском

Для сельхозживотных отводят специальные прогоны. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В 2022 году более 20 жителей острова Сарпинский Кировского района Волгограда пожаловались в региональный Россельхознадзор на бесконтрольный выгул скота. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это связано с отсутствием специального места для сельхозживотных и птицы. На фоне сложной эпизоотической обстановки это может нести опасность для людей.

Отметим, что в прошлом году в области выявили 36 очагов бруцеллезом животных и 6 случаев заражения африканской чумой, в том числе в частных хозяйствах. При этом владельцы скота на острове Сарпинском элементарно лишены возможности сдавать больных бруцеллезом и лейкозом на убой в специальные предприятия.

Россельхознадзор рассказал о мерах, которые помогут избежать ухудшения эпизоотической ситуации. Для начала местные власти должны выделить место выгула, помочь с убоем больных животных, вести учет в похозяйственных книгах.