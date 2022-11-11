Волгоградский Роспотребнадзор выявил условно-патогенную флору в Волге

После коммунальной аварии санитарные врачи выявили опасную воду и землю в Волге и пойме Царицы Фото: Екатерина СИМОХИНА

После коммунальной аварии в Ворошиловском районе в пойме Царицы регулярно проводится мониторинг качества воды и почвы в Волгограде. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сделала очередную проверку 8 ноября. В пробах воды из Волги выявились единичные случаи превышений по микробиологическим показателям (условно-патогенная флора). Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

Кроме того, в пробах почвы из сквера Пахмутовой и в месте сброса стоков в Волгу нашли несоответствие установленным нормативам по микробиологическим показателям. Санитарные врачи заявили о необходимости проведения дезинфекции. Она, к слову, прошла в пойме Царицы накануне.

- Введенный режим гиперхлорирования продолжает действовать как профилактическая мера. Случаев групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано, - отметили в Роспотребнадзоре.