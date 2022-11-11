После густого тумана волгоградцам обещают штормовой ветер и потепление до +13

Волгоград утром утонул в молоке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 11 ноября волгоградцы едва разглядели в сильном тумане соседние дома. Густая пелена накрыла город, и обычно это сулит изменение погоды. Волгоградский ЦГМС опубликовал прогноз на предстоящие выходные, 12 и 13 ноября. Они будут теплыми, но очень ветреными. В воскресенье обещают ветер до 22 м/с – по шкале Бофорта это шторм. Зато будет тепло: до 12 градусов в Волгограде и до +13 по области.

Утренний туман на Волге 11 ноября. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как сообщают синоптики, жителей Волгограда ждет сухая погода без осадков, а вот в области в воскресенье могут пойти дожди. Утром 12 ноября сохранится густой туман. Ветер поменяет направление с юго-восточного на юго-западный и усилится до штормового. В субботу днем температура воздуха будет +7…+9, в воскресенье +10…+12. Из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. По ночам и в городе, и по области будет плюсовая температура.

Жители с трудом могли разглядеть соседние дома. Фото: Юлия Данильченко

Уже в начале следующей недели снова похолодает, но снега и крепких морозов пока не обещают.