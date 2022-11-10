Три района в Волгограде оставят без света 11 ноября

Энергетики будут работать половину дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики продолжают плановые и профилактические работы на городских электросетях, поэтому в пятницу жители трех районов Волгограда на полдня останутся без электричества. Временно отключат свет 11 ноября 2022 года в Тракторозаводском, Советском и Кировском районах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

На Тракторном локальный блэкаут с 9.00 до 16.00 объявят на трех улицах: ул. Александрова, 163-219, 210-242, ул. Левитана, 223, 227 и ул. Платиновая, 7, 9, 2. В Советском районе без света оставят ст. Ельшанка, дома №1-9, 2-8, 12, 12а, 17а. Электричества не будет с 9.00 до 15.00.

В Кировском районе Волгограда во тьму во второй половине дня 11 ноября 2022 – с 13.00 до 17.00 – погрузятся поселок Военный городок, дома №1-9, 2-10, и еще несколько улиц по адресам: ул. Вишневая, №2-6, 10-18а, ул. Дубовая, №3-33, 4-22, ул. Ильмовая, №11-15, 18, ул. Косогорная, №1-21, 2-2к, ул. Павлодарского, 1-21, 2-22, ул. Песчаная, №1-25, ул. Партизанская, №2-12, 3-9, 13-25а, 14-39, 29-35, 34-36, а также переулок Кирова, 3, 4-10, ул. Рябиновая, 15-15а и ул. Ясеневая, 3-21, 4-22.