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НовостиОбщество10 ноября 2022 14:18

В Волгограде прокуратура помогла матери ребенка-инвалида получить нужные лекарства

У 7-летнего мальчика заболевание нервно-мышечной системы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде прокуратура помогла матери ребенка-инвалида получить нужные лекарства

В Волгограде прокуратура помогла матери ребенка-инвалида получить нужные лекарства

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгограда через суд защитила права 7-летнего ребенка-инвалида из Красноармейского района, которому отказали в получении жизненно необходимых лекарств. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, у ребенка прогрессирующее заболевание нервно-мышечной системы. По словам мамы, в апреле 2022 года консилиум врачей ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» назначил ее сыну препараты, которые не зарегистрированы в РФ, но Минздрав выдал разрешение на ввоз лекарства в страну.

- С целью получения лекарственного препарата за счет средств регионального бюджета мать несовершеннолетнего обратилась в детскую поликлинику по месту жительства и комитет здравоохранения, однако ей было отказано, - уточнили в прокуратуре.

Красноармейский райсуд удовлетворил иск прокурора, потребовавшего обеспечить ребенка препаратом. Исполнение этого решения взято на контроль.