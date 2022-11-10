Путин наградил орденом Невского экс-главу МВД Волгоградской области

Фото: МВД РФ.

10 ноября по указу президента Владимира Путина заместитель министра МВД России Александр Кравченко, много лет возглавлявший МВД Волгоградской области, был награжден орденом Невского. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе федерального ведомства, сегодня награды отличившимся сотрудникам органов внутренних дел вручал министр МВД России Владимир Колокольцев.

Торжественное мероприятие состоялось в день профессионального праздника сотрудников МВД. Накануне президент подписал соответствующий указ о присвоении наград руководителям, которые внесли весомый вклад в обеспечение правопорядка.

- В нынешних условиях весь личный состав работает с высокой нагрузкой. Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. И сейчас, как никогда, многое зависит от самоотдачи каждого, – подчеркнул министр МВД Владимир Колокольцев.