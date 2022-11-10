Жители юга Волгограда остались без воды из-за аварии

Воды не будет до вечера. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде произошла очередная авария на водопроводе. На этот раз прорвало трубу в Красноармейском районе у дома №74 на проспекте Героев Сталинграда. Улицу заливает водой, а жильцы близлежащих домов остались без водоснабжения. Аварию уже устраняют, на месте работают бригады. Устранить прорыв планируют к концу дня 10 ноября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Концессий водоснабжения».

- По предварительной оценке, восстановительные работы продлятся до конца дня, после чего подача ресурса будет возобновлена, - рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Так что жителям Красноармейского района придется потерпеть без воды до ночи.