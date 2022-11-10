В Волгограде пойму Царицы после коммунальной аварии обработали хлором

В Волгограде пойму Царицы обрабатывают хлором. Фото: Юлия Данильченко

После крупной коммунальной аварии на канализационном коллекторе в сквере имени Пахмутовой в Ворошиловском районе Волгограда на прилегающей территории начали дезинфекцию. 10 ноября две поливомоечные машины разбрызгали 20 кубов хлора на проезжую часть от музея «Россия – моя история» до улицы Калинина через Нулевую Продольную.

Во время обработки было важно, чтобы раствор не попал на припаркованные машины, людей и газон, поэтому спецмашины работали аккуратно, задействовав систему орошения не на полную мощность. Они несколько кругов проехали по проезжей части, тщательно обработав дорогу и тротуары.

Напомним, что коммунальное ЧП произошло 27 октября. По склону в Волгу стекали тонны фекальных стоков, загрязнив все вокруг. Природоохранная прокуратура заявила о загрязнении почвы.