В Волгограде готовятся к бурению новой линии коллектора в пойме Царицы

Пока в пойме проводят изыскания для бурения труб под землей. Фото: Юлия Данильченко

В Ворошиловском районе Волгограда готовятся к строительству третьей линии канализационного коллектора, который обслуживает два района города. Эта нитка протяженностью 500 метров пройдет до ГКНС и станет резервной, обводной. Сейчас на место коммунальной аварии в пойме привезли новые трубы, также подрядчик роет норы - обследует территорию для последующего бурения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Новые трубы из пластика не подвержены коррозии, так что с ними не произойдет того, что случилось со старым трубопроводом. Напомним, металлические трубы в этом месте просто превратились в труху, что привело к коммунальному коллапсу, почти неделю жители двух районов сидели без вода и тепла.

Третью нитку коллектора будут бурить под землей, чтобы она смогла взять на себя нагрузку на время поочередной санации двух старых труб.