В Волгограде закупают упаковки под пряники и пастилу с буквой V

Фото с портала госзакупок

«Региональный центр туризма» в Волгограде объявил аукцион по брендированию сувенирной продукции. Госучреждение ищет подрядчика, который подготовит пакеты с логотипом Волгоградской области в виде буквы V. На упаковки из бюджета готовы выделить почти 260 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

В рамках контракта победителю аукциона необходимо подготовить пакеты с ручками для 20 наборов пряников с арбузным медом, для 35 наборов горчичного масла, в каждом по две бутылки, для 25 пачек конфет и шоколада, для 15 наборов пастилы и фрипсов, для 20 штук нардека, для 20 банок вяленых томатов. Кроме того, «Региональный центр туризма» в этой же закупке заказывает 500 значков в виде буквы V.

Напомним, пару лет назад у Волгоградской области появился символ. Брендом региона выбрали латинскую букву V, которая, по замыслам авторов проекта, объединяет множество смыслов – это и символ победы, и перекресток культур, и пять морей.