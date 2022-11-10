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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:58

В Волгограде полицейские отмечают профессиональный праздник

В День сотрудника органов внутренних дел торжества прошли в главке МВД России по Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Полицейские отмечают свой праздник.

Полицейские отмечают свой праздник.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде, как и по всей стране, 10 ноября отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ. Полицейские в свой профессиональный праздник получили поздравления, награды и почтили минутой молчания память погибших коллег и возложили цветы и венки к мемориальной стеле. Торжественные мероприятия прошли в региональном главке МВД.

Вручил награды отличившимся волгоградским полицейским начальник главка генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко. В этот день благодарности звучали и адрес действующих сотрудников, и в адрес ветеранов, которые стали хранителями традиций и передают их из поколения в поколение.