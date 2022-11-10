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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:27

В Волгограде на «втором километре» изменят схему движения

На перекрестке улиц Новосокольнической и Качинцев поменяется главная дорога
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Изменения на перекрестке согласованы с ГИБДД. Фото: Архив "КП".

Изменения на перекрестке согласованы с ГИБДД. Фото: Архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде изменят схему движение на перекрестке улиц Новосокольнической и Качинцев в Дзержинском районе. С 28 ноября на пересечении поменяется приоритетность. Теперь главной дорогой будет улица Качинцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

- Главной дорогой станет проезд, напрямую соединяющий улицей Качинцев с улицей Московской, транспорт, двигающийся в сторону памятника «МИГ-21» и от него, будет обязан уступить дорогу, - уточнили в администрации города.

Схема предоставлена администрацией Волгограда

Схема предоставлена администрацией Волгограда

Отмечается, что новая схема движения на «втором километре» должна повысить безопасность движения и пропускную способность участка. На первых порах водителям придется привыкать к новому приоритету во время проезда перекрестка. В ближайшее время МБУ «Северное» установит новые знаки, которые до 28 ноября будут закрыты. После смены схемы движения старые знаки демонтируют. Изменение согласовано с ГИБДД.