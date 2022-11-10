В Волгограде приступают к реконструкции медколледжа

Медколледж полностью обновят. Фото: АВО

В Волгограде подрядчик приступает к ремонту здания медицинского колледжа на улице Казахской – одного из крупнейших профильных ссузов в ЮФО. Контракт на реконструкцию учебно-спортивного корпуса уже заключен. Завершить работы должны до конца 2024 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете строительства Волгоградской области.

Во время реконструкции четырехэтажное здание медколледжа не просто отремонтируют. Все конструкции усилят, обновят фасад, пристроят две эвакуационные лестницы, тамбур на главном входе, также сделают пандус, частично заменят окна.

Входит в комплекс работ и внутренняя отделка помещений. В подвале сделают гардероб, склад инвентаря и технические помещения. На первом этаже будут вестибюль с постом охраны, аудитории и симуляционный центр, а также спортзал с раздевалками и душевыми. На третьем - актовый зал, зал компьютерного тестирования, а также три симуляционных кабинета, где студенты будут осваивать неотложную и гериатрическую помощь, а также работу в дневном стационаре.