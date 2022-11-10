В Волгограде началась облицовка стел мемориала на Аллее Героев

Фото: Администрация Волгограда

На Аллее Героев в Волгограде специалисты начали облицовку стел мемориала, установленного в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Подрядчик восстанавливает гранитные плиты на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах. Общая площадь работ превышает 1000 квадратных метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волгограда. После облицовки стел объекта культурного наследия регионального значения, который расположен между улицами Советской и Чуйкова, вернут бронзовые буквы и макеты орденов и медалей. Их предварительно очистят от грязи и ржавчины.

Реставраторы также обновляют бетонные основания цветочных клумб. Их облицуют, уложат напольное основание из черного гранита.

На Аллее Героев продолжается реконструкция двух братских могил – павших воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, а также Хафиза Фаттяхутдинова и Героев Советского Союза Рубена Ибаррури и Владимира Каменщикова. Кроме того, на Аллее Героев реконструируют всю пешеходную часть, накануне начали снимать тротуарную плитку у домов №1, 3, 4, 5.