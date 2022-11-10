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НовостиОбщество10 ноября 2022 9:36

В Волгограде на двух пешеходных переходах сделали светофоры

Они появились в Советском и Кировском районах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Светофоры оборудованы кнопками для пешеходов. Кадр с видео администрации Волгограда.

Светофоры оборудованы кнопками для пешеходов. Кадр с видео администрации Волгограда.

В Волгограде на двух пешеходных переходах в Советском и Кировском районах появились светофоры. Подрядчик завершил монтаж комплексов на улице Электролесовской рядом с остановкой «Заря Волгограда» и на улице Лимоновой рядом с остановкой «9-я больница». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, рабочие подключают светофоры к сети и проводят тестовые испытания.

- Для наиболее полного информирования водителей над проезжей частью рабочие установили рамные конструкции и металлические опоры с расположенными на них сигнальными устройствами. Консоли оборудованы цветными ленточными повторителями и кнопками вызова разрешающего сигнала светофора, - отметили в мэрии.

На каждом переходе сделали по 6 автомобильных светофоров и по 4 для пешеходов. Подрядчик также установит новые дорожные знаки для каждом полосы дорог.