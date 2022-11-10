В ЦПКиО Волгограда закупают дополнительный аквариум для расплодившихся черепах

Водолаз нашел в пруду 5 маленьких черепашек. Фото: Андрей Еркин.

В Волгоградском ЦПКиО случился беби-бум у черепах. После того, как летом сотрудники парка вместе с горожанами запустили в детский водоем 7 особей, эти существа начали плодиться и размножаться. В итоге накануне водолазы выловили из пруда 30 черепах.

- Мы просто решили перепроверить, всех ли черепах спасли (перед зимой все живые существа из водоемов перемещаются на зимовку в аквариум – прим. ред.) и пригласили водолаза. После двухчасовой работы под водой он нашел 7 черепах, из них 5 маленьких, - рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Водолаз за 2 часа работы нашел 7 живых существ, которые стали сюрпризом для сотрудников парка. Фото: Андрей Еркин.

Теперь у сотрудников парка новая забота – купить еще один аквариум, потому что в прежний все особи со своими детьми не помещаются.

Помимо этого, сейчас в парке готовят зимнюю зону развлечений. Парк круглогодичный, и горожанам будет, чем заняться, и в холодное время года: здесь готовятся заливать самый большой каток с искусственным охлаждением, который будет работать и в плюсовую температуру, и тюбинг-горки.