В Волгограде у многоэтажки нашли тело 17-летнего подростка

Подросток скончался на месте трагедии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 9 ноября, возле многоэтажного дома №110 на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда очевидцы обнаружили тело 17-летнего школьника. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в экстренных службах, подросток упал с высоты 23 этажа. Полученные травмы оказались смертельными, он скончался на месте происшествия.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства страшной трагедии. Известно, что подросток учился в одной из гимназий города-героя. Незадолго до случившегося его видели на общем балконе высотного дома.