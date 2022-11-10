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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 8:33

В Волгограде у многоэтажки нашли тело 17-летнего подростка

Трагедия произошла в доме на проспекте Жукова
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подросток скончался на месте трагедии.

Подросток скончался на месте трагедии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 9 ноября, возле многоэтажного дома №110 на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда очевидцы обнаружили тело 17-летнего школьника. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в экстренных службах, подросток упал с высоты 23 этажа. Полученные травмы оказались смертельными, он скончался на месте происшествия.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства страшной трагедии. Известно, что подросток учился в одной из гимназий города-героя. Незадолго до случившегося его видели на общем балконе высотного дома.