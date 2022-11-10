В 2022 году Волгоградскую область посетили 1,4 млн туристов

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

С начала 2022 года Волгоградскую область посетили почти 1,4 млн туристов, что на 300 тысяч превышает прошлогоднюю статистику. Увеличение турпотока связано с активным развитием индустрии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, в регионе всегда готовы принять посетителей 386 гостиниц и отелей, гостям предлагают разнообразный досуг: кафе и рестораны, турмаршруты, выбор сувенирной продукции и прочее.

- Осенью самыми активными туристами, посещающими Волгоградскую область, стали жители Челябинской и Свердловской областей, ХМАО, Пермского края, - отметили в облтуризме.

Добавим, что теперь россияне могут быстрее добираться до Волгограда благодаря прямым авиарейсам из Екатеринбурга, Сургута и Перми. Также город-герой посещают жители Москвы, Питера, соседних регионов, Казахстана, Беларуси и Армении.