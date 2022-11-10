Звездное небо над бульваром проспекта Жукова волгоградцам включат в выходные

После реконструкции бульвар утопает в зелени и цветах. Теперь будут еще и звезды. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже в эти выходные жители Дзержинского района Волгограда смогут погулять под звездным небом, даже если на улице будет пасмурно. Теперь сияние звезд и расположение планет волгоградцы над бульваром проспекта Жукова будут видеть в любую погоду и в любое время года, стоит только поднять голову вверх. Здесь завершают монтаж вечерней иллюминации. Уже стоит металлический каркас высотой около пяти метров, на который подвесят 18 консолей в виде созвездий, планет и спутников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Волгограда. Включат подсветку в выходные.

Напомним, изначально устройство «звездного неба» в проект благоустройства прогулочной зоны на Жукова не предполагалось. Но во время реконструкции властям удалось сэкономить немного средств, выделенных по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Их и решили потратить на дополнительное освещение бульвара. Саму прогулочную зону после масштабного благоустройства открыли в сентябре.

За два года на общественном пространстве в 6 гектаров заменили плитку и асфальтовое покрытие, сделали новое освещение, установили 170 фонарей, новые скамейки и урны. Следят за безопасностью и порядком на бульваре теперь 77 камер видеонаблюдения. А сама прогулочная зона утопает в зелени – здесь высадили около 900 новых деревьев и более 7 тысяч кустарников. Всю свободную от тротуарной плитки и асфальта зону засадили сочным газоном, который поливается автоматически благодаря новому поливу.

Чтобы на бульваре не было скучно ни детям, ни взрослым, для них установили множество арт-объектов, а напротив ЗАГСа сделали современную прогулочную зону для молодоженов. Кованные «Кольца», арка «Сердце», ретро-автомобиль и две ротонды высотой 2,5 метра украшают свадебные фотографии новобрачных.