В Волжском в квартире заживо сгорел 72-летний курильщик

СК проводит проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следственный комитет организовал проверку по факту гибели 72-летнего пенсионера из Волжского. Тело мужчины обнаружили в квартире сразу после пожара. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, трагедия произошла в жилой многоэтажке на улице Александрова №18, где проживал мужчина.

- Соседи, увидев задымление из квартиры, вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили его тело. Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в месте обнаружения тела, - уточнили в следкоме.

Помимо ожогов на теле погибшего не обнаружено никаких телесных повреждений.