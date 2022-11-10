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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 7:49

В Волжском в квартире заживо сгорел 72-летний курильщик

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следственный комитет организовал проверку по факту гибели 72-летнего пенсионера из Волжского. Тело мужчины обнаружили в квартире сразу после пожара. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, трагедия произошла в жилой многоэтажке на улице Александрова №18, где проживал мужчина.

- Соседи, увидев задымление из квартиры, вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили его тело. Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания – в месте обнаружения тела, - уточнили в следкоме.

Помимо ожогов на теле погибшего не обнаружено никаких телесных повреждений.