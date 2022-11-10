В Волгограде маневренный локомотив снес легковушку на переезде

Железнодорожники просят соблюдать правила пересечения ж/д переездов. Фото: Виталий КАРНАУХ

Очень повезло водителю легковушки в Волгограде, который выехал на закрытый переезд, попал под локомотив и остался жив. ДТП произошло утром 9 ноября на подъезде к станции Татьянка в Красноармейском районе Волгограда. О происшествии стало известно из сообщения пресс-службы Приволжской железной дороги. По информации компании, в результате столкновения маневренного локомотива с автомобилем «Рено Логан» нет пострадавших. Обошлось и без схода вагонов и задержки поездов.

- На работу станции и движение поездов данная ситуация не повлияла, - отмечают в Приволжской ЖД.

Железнодорожники напоминают, что все может закончиться гораздо печальнее и для людей, которые выезжают на закрытый переезд на автомобиле, и для инфраструктуры железной дороги. Поэтому просят соблюдать абсолютно понятные для всех участников дорожного движения правила пересечения переездов. Рисковать собственной жизнью, как и вашими пассажирами, и работниками железной дороги ради пары сэкономленных минут не стоит.