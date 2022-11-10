Бензин АИ-98 в Волгоградской области подорожал на 43 копейки за неделю

Высокооктановый бензин прибавил в цене. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю высокооктановый бензин на автозаправочных станциях в Волгоградской области заметно прибавил в цене. Топливо марки АИ-98 подорожало сразу на 43 копейки за литр, цена на дизельное топливо выросла на 7 копеек, результаты еженедельного мониторинга средних цен на нефтепродукты сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Так, за первую неделю ноября бензин АИ-98 вырос в цене с 58,62 до 59,05 рубля за литр. Топливо подорожало на 43 копейки, в процентном соотношении прибавка составила 0,73 процента. При этом стоимость литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 осталась неизменной – 47,97 и 53,26 рубля соответственно. На 7 копеек за литр стало дороже обходиться автомобилистам дизельное топливо – 53 рубля 47 копеек.