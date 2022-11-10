Бастрыкин поручил доложить о ДТП с погибшим подростком в Волгограде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об аварии с погибшим 17-летним юношей, которая произошла в Волгограде 8 ноября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР региона, глава областного ведомства Василий Семенов в ближайшее время предоставит доклад.

Напомним, ДТП произошло вечером в Ворошиловском районе города-героя. 17-летний школьник без спроса взял машину «Kia Rio» и решил покататься. Вместе с ним в салоне находились 16-летняя девушка и 17-летний юноша. На улице Куприна в иномарку на полной скорости врезался автомобиль «Scania». В итоге водитель погиб на месте аварии, а пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу.

Областная прокуратура взяла ход расследования на контроль.

- В настоящее время по данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении водителя фуры по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, - уточнили в ведомстве.