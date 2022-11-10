В Волгограде после аварии на коллекторе в детский реабилитационный центр поступала грязная вода

Роспотребнадзор продолжает мониторинг. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга нашли грязную воду в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Лучик» в Ворошиловском районе Волгограда, где ранее произошла крупная коммунальная авария. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с 3 по 7 ноября эксперты ежедневно брали пробы воды. В результате исследований выявили «несоответствие по микробиологическим показателям».

Учреждению выдали предписание, согласно которому в ближайшее время необходимо провести ряд профилактических мероприятий, чтобы обезопасить детей.

Отметим, что в городе ввели режим гиперхлорирования. Роспотребнадзор тщательно следит за эпидемиологической обстановкой, в том числе за заболеваемостью кишечными инфекциями. Случаев массовых отравлений или вспышек не зарегистрировано.