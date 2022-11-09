«Ротор» вырвал победу на «Волгоград Арене» у команды «Кубань Холдинг»

Порадовать болельщиков удалось лишь в самом конце игры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский «Ротор» 9 ноября на «Волгоград Арене» в рамках 17 тура вырвал победу в мачте с «Кубань Холдинг». Порадовать 5247 зрителей удалось только на 87-й минуте, когда гости остались в меньшинстве. До этого, имея немало моментов, волгоградцы никак не могли добиться результата.

В первом тайме матча «Ротор» - «Кубань Холдинг» счет так и не был открыт. Команды играли на равных, гости даже немного больше владели мячом, хотя и нанесли меньше ударов по воротам. Два раза было опасно у ворот волгоградцев, один раз голкиперу «Ротора» даже пришлось спасать команду. У волгоградской команды стопроцентных эпизодов, которые заставили бы волноваться гостей, не было. Из-за отсутствия моментов зрители начали покидать трибуны еще после первой сорокаминутки. В первом тайме обошлось без желтых карточек игрокам. Только старший тренер «Ротора» получил горчичник за то, что делал замечания рефери.

В начале второго тайма «Ротор» оживился, перехватил инициативу и провел немало хороших атак, воодушевив приунывших болельщиков. Два острейших эпизода в копилке Пелиха. Теперь спасать команду пришлось вратарю гостей. Во второй половине встречи у Сергея Обивалина был прекрасный момент и возможность забить. Вообще в этом отрезке моментов было много, но результата опять ноль. Только за 10 минут до конца тайма «Кубань Холдинг» осталась в меньшинстве, и «Ротор» размочил счет. На 87 минуте забил гол вышедший на замену Ризван Умаров. Последняя домашняя игра перед уходом на каникулы завершилось со счетом 1:0. Сине-голубые взяли 3 очка.

Перед началом мачта в Волгограде стало известно, что лидер во Второй Лиге поменялся: матч за первое место между «Чайкой» и «Черноморцем» завершился победой команды из Новороссийска. Мы по-прежнему от первого и второго места далеко.