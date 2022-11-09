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НовостиНедвижимость9 ноября 2022 16:16

В Волгограде частный сектор остался без воды из-за аварии на магистральном водопроводе

Вернуть воду жителям планируют до конца дня
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Вода полилась на Вторую Продольную.

Вода полилась на Вторую Продольную.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде очередная коммунальная авария – реки текут теперь в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. В районе улицы Иртышской около 16.00 9 ноября прорвало магистральный водопровод. Вода полилась на Вторую Продольную. Чтобы остановить потоки, пришлось оставить без воды жителей ближайших домов. В основном это частный сектор в районе улицы Иртышской.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, технологическое нарушение произошло на трубе диаметром 500 миллиметров. Предположительно, устранение аварии продолжится до конца суток. Только после этого горожанам вернут воду.

В "Концессиях" добавили, что рванула труба холодного водоснабжения на Иртышской, 44. Бригады работают на месте, восстанавливают целостность коммуникаций.

- Напомним, в случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошёл через их прибор учета, - отметили в компании.