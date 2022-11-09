В Волгограде 10 ноября электричество отключат на 12 улицах

В Волгограде в четверг частично без света останутся 2 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в четверг не обойдется без планового отключения электричества. Однако ремонтные и профилактические работы электрики успеют сделать до наступления темноты на улице. В течение дня коммунальные неудобства затронут жителей 12 улиц в двух районах областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 10 ноября временно не будет в Краснооктябрьском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе без света с 8.30 до 12.00 останутся жители пр-кт Металлургов, 50, 52, 54, ул. Северный городок, 1а, 2, 3, 5, ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 18, 20, ул. Репина, 13. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Шаблиевскую, 14-42, 23-67б, ул. Кременскую, 21-55, 22-58, ул. Перещепинскую, 5-13, ул. Внуковскую, 2-18б, 3-15, ул. Верхнеднепровскую, 1-7, 2-14, ул. Нижнеднепровскую, 1-7, 4-12, ул. Каунасскую, 4-10, 21-29, ул. Клайпедскую, 14-18, 25-29.