На «Волгоград Арене» сделают два новых футбольных поля за 40 млн рублей

Рядом с чашей "Волгоград Арены" сделают два новых футбольных поля Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На «Волгоград Арене» появятся еще два футбольных поля. Их планируют сделать к следующему лету. ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» объявило электронный аукцион для выбора подрядчика, который построит в рамках второго этапа благоустройства арены два поля. Начальная цена торгов - 40 миллионов 291 тысяча рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

На территории стадиона уже есть площадки под возведение полей между входом №2 и чашей стадиона. Они появились в рамках первого этапа благоустройства арены. Теперь подрядчику, который победит на торгах, предстоит обустроить на подготовленной территории площадки размером 90 на 60 метров и 42 на 22 метра. Оба футбольных поля будут с искусственным газоном. Заявки от компаний для участия в аукционе будут принимать до 25 ноября. Торги состоятся 29 ноября. После подписания контракта подрядчик должен построить футбольные поля к 30 июня 2023 года.

Отметим, неделей ранее «Волгоград Арена» уже объявляла торги по строительству двух полей с начальной ценой 58 миллионов 509 тысяч рублей, но закупка была отменена.