В Волгограде сбежавшего с места ДТП молодого лихача арестовали на двое суток Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

22-летнего водителя «девятки», который 7 ноября на полной скорости сбил 33-летнего пешехода на улице Электролесовской в Советском районе Волгограда, арестовали на двое суток. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, молодой человек оставил место аварии, но в результате оперативно-разыскных мероприятий его задержали сотрудники ДПС.

Как выяснилось, лихач живет в Кировском районе. В тот вечер он нарушил множество правил дорожного движения. Его оштрафовали на 11 800 рублей. также полицейские составили на молодого человека протокол за оставление места ДТП. Суд решил отправить волгоградца в СИЗО на пару дней.

- По факту получения пешеходом в результате наезда травм возбуждено административное расследование. При поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного им вреда здоровью будет принятое процессуальное решение, - добавили в полиции.