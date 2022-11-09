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НовостиПолитика9 ноября 2022 13:30

100 новобранцев из Волгоградской области отправились на срочную службу

Осенний призыв стартовал 1 ноября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

8 ноября у областного военкомата в Волгограде проводили на срочную службу 100 новобранцев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, ранее все призывники прошли медкомиссию и профотбор. Дальше они отправятся в воинские части ЮВО для прохождения срочной службы.

- Молодых людей распределили по видам и родам войск, обеспечили военной формой одежды, многофункциональными персональными электронными картами и военными билетами, - отметили в ведомстве Минобороны РФ.

Провожали новобранцев под звуки военного оркестра и напутственные речи сотрудников военкомата, общественников и духовенства. Им пожелали крепости духа.

Напомним, что осенний призыв стартовал 1 ноября и завершится 21 декабря этого года.