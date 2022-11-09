В центре Волгограда раньше времени начали ремонтировать дорогу

Раньше срока проводится ремонт дороги на 13-й Гвардейской Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Волгограда начался ремонт дороги на улице 13-й Гвардейской. Объект был внесен в перечень работ, запланированных на 2023 год. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, благодаря заблаговременно проведенным аукционам подрядчик получил возможность приступить к приведению проезжей части в порядок уже сейчас.

На дороге завершилось фрезерование и формируется новое покрытие на тротуаре. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальта на проезжей части. Также во время ремонта восстановят бордюры и колодцы.

Улица 13-й Гвардейской вошла в число 50 дорог, которые были запланированы для ремонта в 2023 году. Из этого списка работы уже идут и на других некоторых объектах. Дорожники, в частности, ремонтируют проезжие части на улицах Кубанской, Володарского, Невской, Порт-Саида.

- После окончания реконструкции на все объекты действует четырехлетняя гарантия, в рамках которой возникающие дефекты подрядчики обязаны устранять за свой счет, - отметили в мэрии.