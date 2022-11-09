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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 12:22

В Волгограде мужчина убил друга за долг в 10 тысяч рублей

На подозреваемого возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 ноября в одной из квартир многоэтажки №5 на улице Батова в Тракторозаводском районе Волгограда нашли тело 26-летнего мужчины. Он умер от ножевых ранений. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, по подозрению в убийстве задержан 31-летний знакомый жертвы.

Мужчина признался, что 29 октября пришел в гости к товарищу с требованием вернуть 10 тысяч рублей. Не получив желаемого, гость устроил скандал и схватился за нож.

- Подозреваемый нанес своему знакомому несколько ударов в область спины. Повреждения стали для местного жителя смертельными, он скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся, забрав из квартиры орудие преступления, - уточнили в следкоме.

Тело погибшего нашли лишь спустя полторы недели. Следователи задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. На время расследования мужчину возьмут под стражу.