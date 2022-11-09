Под Волгоградом рабочего сельхозбазы убила зернодробилка

СК проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия произошла на сельскохозяйственной базе в хуторе Троицком Михайловского района. 43-летний рабочий по неосторожности упал на работающую зернодробилку и получил смертельные травмы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована процессуальная проверка.

По предварительной информации, проживающий на базе мужчина приступил к своим обязанностям. Устройство трактора по дроблению пшеницы работало. Селянин случайно упал на него. В крутящийся вал попала одежда рабочего и он не смог самостоятельно выбраться. Травмы оказались смертельными. По стечению обстоятельств, в тот момент никого поблизости не было, а тело погибшего позже обнаружил хозяин фермы. Следователи выясняют обстоятельства смертельного происшествия.