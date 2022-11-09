Более 400 тысяч пассажиров перевез волгоградский речной транспорт в 2022 году

В сезон на Волге работает 7 речных маршрутов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде прекратили свою работу речные трамвайчики, которые возили волгоградцев на дачные участки за Волгой. Маршруты «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики» не будут работать до весны. Тем временем, в мэрии посчитали востребованность этого вида транспорта. С начала сезона кораблики выполнили более 8300 рейсов. Услугами речного транспорта волгоградские дачники пользовались активно: 435,5 человек перевезли трамвайчики за этот сезон.

На Волге остались работать еще 2 маршрута. Трамвайчик до Культбазы будет ходить по 4 декабря включительно. Круглогодично работает маршрут Руднева – Сарпинский: для жителей острова это единственная связь с большой землей. Напомним, в Волгограде не перестают строить планы по поводу строительства автомобильного моста и канатной дороги на Сарпинский. Пока же у жителей одна надежда – на теплоход.