В Волгограде за незаконную продажу газа предприниматель выплатит более 5 млн рублей

Судебный акт вступил в силу Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде прокуратура добилась взыскания с предпринимателя более 5 миллионов рублей, которые были заработаны незаконно. Мужчина занимался реализацией произведенного при отсутствии соответствующей лицензии радона. Доход с продажи газа был получен преступным путем. Прокурор Тракторозаводского района обратился в суд для взыскания в пользу государства незаконной прибыли. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Кировский районный суд отказал в удовлетворении иска. Прокуратура обжаловала решение в Волгоградском областном суде. Судебная коллегия по гражданским судам отменила постановление суда первой инстанции, удовлетворив требования прокурора. Судебный акт вступил в законную силу.

Само уголовное дело на коммерсанта за незаконное предпринимательство было прекращено после назначения ему судебного штрафа.