В Волгоградской области судебные приставы проведут день приема мобилизованных граждан

В Волгограде прием пройдет в здании Главного управления ведомства. Фото: ГУ ФССП по Волгоградской области.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проведет единой день приема мобилизованных и военнослужащих. Жители смогут обсудить со специалистами вопросы по исполнительным производствам, которые были возбуждены на граждан, участвующих в СВО, и их родственников. Также судебные приставы проведут консультации с указанной категорией волгоградцев по поводу возврата просроченных платежей по кредитам.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, единый день приема мобилизованных и военнослужащих пройдет 10 ноября с 10.00 до 18.00. В Волгограде его проведет врио руководителя Главного управления ФССП России по Волгоградской области Галина Косогорская по адресу улица Калинина, 4.

- В это же время прием проведут начальники районных отделов (отделений) Главного управления - старшие судебные приставы по адресам, размещенным на официальном сайте ГУФССП России по Волгоградской области, - добавили в ведомстве.