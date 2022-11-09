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НовостиОбщество9 ноября 2022 10:07

Кадета из Волгоградской области наградили медалью «За мужество» за спасение ребенка

Даниил Золотарев вытащил провалившегося под лед школьника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Даниил Золотарев спас провалившегося под лед школьника.

Даниил Золотарев спас провалившегося под лед школьника.

Кадета из Волгоградской области Даниила Золотарева наградили медалью «За проявленное мужество» после того, как он вытащил из озера школьника. 9 ноября в Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения в рамках гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Волгоградца и других юных героев поблагодарили за их смелость, доброту и решительность.

«В холодный, мартовский вечер, возле озера Школьный, юный кадет Даниил Золотарёв услышал непонятный шум. Оказалось, рядом – в нескольких метрах от берега барахтается маленький ребенок», - рассказали о подвиге Даниила.

Школьник не растерялся и оценил обстановку. Пока все остальные наблюдали за происходящим, Даниил оббежал участок водоема и лег на лед. Вспоминая уроки ОБЖ, мальчик пополз к утопающему. Приблизившись к ребенку, кадет и сам провалился в ледяную воду. Действуя инстинктивно, Даниил схватил малыша и буквально выбросил его в сторону берега, а затем и сам вылез на сушу. Благодаря его отваге, все закончилось благополучно.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что такие «самоотверженные поступки трогают до глубины души и вызывают огромное уважение».