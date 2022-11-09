Под Волгоградом прокуратура добилась выдачи лекарств для 2-летнего ребенка-инвалида

Городищенский райсуд Волгоградской области поддержал позицию прокуратуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городищенский райсуд Волгоградской области поддержал позицию прокуратуры, которая потребовала от комитета здравоохранения и ГБУЗ «Городищенская ЦРБ» обеспечить бесплатными лекарствами 2-летнего мальчика с редким генетическим заболеванием.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, мама ребенка обратилась с просьбой помочь ей в получении необходимых препаратов. По словам волгоградки, бесплатно лекарства не давали, а стоили ингаляции 36 тысяч рублей в месяц. Таких денег у семьи не было.

- По результатам проверки прокуратура Городищенского района Волгоградской области обратилась в суд с иском о возложении обязанности на комитет здравоохранения и больницу обеспечить ребенка-инвалида необходимым препаратом, -уточнили в прокуратуре.

По решению служителя Фемиды теперь родители смогут получать лекарства, поддерживающие жизнь их сына. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.