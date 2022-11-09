Губернатор Волгоградской области сделал прививку в 25-й больнице

Кадр с видео администрации Волгоградской области

Утром 9 ноября губернатор Андрей Бочаров посетил больницу №25 в Волгограде. Глава региона не только посмотрел, как выглядят новые реанимационные отделения, также он решил защититься от гриппа. Губернатору сделали прививку от вируса.

Андрей Бочаров третий год подряд проходит вакцинацию от гриппа, хотя в 2020-м признался, что в последний раз делал прививку еще в школе. Однако во время пандемии коронавируса пересмотрел отношение к вакцинации. На этот раз губернатор не стал снимать рубашку, а обнажил только одну руку, в которую ввели вакцину. Администрация региона опубликовала видео, как Андрею Бочарову сделали прививку.

Отметим, с начала прививочной кампании от гриппа в Волгоградской области вакцинацию прошли 1,1 миллиона жителей, в том числе 250 тысяч детей. По информации волгоградского Роспотребнадзора, прививками против гриппа охвачено 45,8% численности населения региона.