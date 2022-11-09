Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области ниже эпидпорога на 43%

Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе на прошлой неделе Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние две недели в Волгоградской области становится меньше заболевших ОРВИ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, с 31 октября по 6 ноября на каждые 10 тысяч человек приходилось 43 случая заболевания. Это на 43% ниже эпидемического порога.

По данным ведомства, чаще всего волгоградцы заражаются риновирусами, метапневмовирусом, бокавирусом, вирусами парагриппа и РС- вирусом. А вот коронавирусом жители стали болеть гораздо реже.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививки сделали более 45% жителей области, в том числе 250 тысяч детей.

- Прививка против гриппа почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы - поторопитесь её сделать до эпидемического подъема заболеваемости, - посоветовал Роспотребнадзор.