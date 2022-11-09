Густой туман накроет Волгоградскую область с 10 по 12 ноября

Молочная пелена будет появляться ночью и утром Фото: Алексей ФОКИН

С 10 по 12 ноября ночью и по утрам Волгоградскую область будет накрывать густой туман Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики регионального гидрометцентра. Особенно внимательно к прогнозу стоит отнестись автомобилистам. Из-за этого погодного явления на дорогах случалось немало дорожно-транспортных происшествий.

Добавим, что в регионе потеплеет. 10 ноября ночью обещают 0...+5º, днем +4...+9º. В пятницу ожидается такая же температура. А в субботу, 12 ноября, в области местами будет +5...+10º. Ветер преимущественно южный, юго-восточный и не очень сильный. Его порывы достигнут 3-8 м/с, а в некоторых районах - 7-12 м/с.