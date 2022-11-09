В Волгограде 17-летний водитель погиб в ДТП с фурой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 8 ноября в Ворошиловском районе Волгограда в ДТП погиб 17-летний парень, который без прав сел за руль. В 20.00 на улице Куприна напротив дома №36а 58-летний водитель грузового автомобиля «Scania» при повороте не убедился в безопасности маневра и протаранил «Kia Rio», которая ехала во встречном направлении. В иномарке находился несовершеннолетний водитель, а также 16-летняя и 17-летний пассажиры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

17-летний водитель «Kia» от полученных травм скончался на месте ДТП. Еще двоих подростков госпитализировали в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании водителю фуры меры пресечения.