Больше двух тысяч многодетных семей в Волгоградской области уже получили по 77 тысяч

Сразу после родов получить деньги не получится: ребенок должен подрасти до трех лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области многодетные семьи имеют право на региональный родительский капитал за третьего и последующего ребенка. Правда, не все, а только те, у кого невысокий доход: менее 17955 на одного члена семьи. Более двух тысяч семей в этом году воспользовались такой мерой поддержки от региона и оформили по 77,7 тысячи рублей. Эту единовременную выплату можно получить только когда ребенку исполнится 3 года.

Есть еще нюансы. Как объяснили в соцзащите региона, учитываются только дети, рожденные от одной матери, хотя это и могут быть ее дети от других браков. Выплату может оформить любой из родителей. Обращаться за ней можно через Госуслуги в течение полугода после того, как малышу исполнится 3 года.

Родительский капитал для многодетных в регионе работает уже 6 лет, за этого время выплату оформили более чем на 26 тысяч детей.