Волгоградцы во время учений по ГО не услышали звуки сирен

Звуки сирен в Волгограде услышали не все жители Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Многие жители Волгограда во время комплексных учений по гражданской обороне, которые прошли 8 ноября, так и не услышали звуки сирен. Горожане не заметили оповещения «Внимание всем!», которое звучало около 11 часов во вторник. Многие волгоградцы, которые были дома и не включали радио или телевизор, не узнали об учебной тревоге. На улицах города в некоторых местах сирены можно было услышать, но где-то стояла тишина.

Волгоградцы рассказали, что в своих домах случайно услышали негромкое оповещение об учебной тревоге, когда проветривали свое жилье. Однако сложно представить, чтобы все горожане в ноябре настежь открывали окна и балконы.

В социальных сетях волгоградцы разделились на два лагеря, кто-то утверждает, что вместо сирен была полнейшая тишина, другие же горожане отчетливо слышали звуки учебной тревоги. «На Спатановке не слышно совсем», «В Советском на Родниковой тоже тишина», «На ГЭС вообще неслышно», «На Кропоткина около 11 было очень хорошо слышно», «В Жилгородке было слышно и при закрытых окнах» - написали жители Волгограда в соцсетях. В Волжском во время учений жильцов двух домов вывели после обращения через мегафон.

Губернатор Андрей Бочаров вечером 8 ноября на оперативном совещании подвел итоги комплексных учений по гражданской обороне. Он также отметил, что есть вопросы по оповещению населения.