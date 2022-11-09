На юге Волгограда у железной дороги на глазах очевидцев умер пенсионер

СК организовал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 8 ноября, у железнодорожного переезда в Советском районе Волгограда на глазах очевидцев умер 73-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, по данному факту организована процессуальная проверка.

Трагедия произошла утром на улице Тулака возле дома №40. Мужчине внезапно стало плохо. Находившиеся рядом люди пытались оказать ему помощь, однако пенсионер скоропостижно скончался до приезда врачей.

Следов насильственной смерти и повреждений на теле нет. В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалистам предстоит выяснить причину гибели волгоградца. Возможно, у него были проблемы со здоровьем.