В больнице № 25 Волгограда в 2024 году откроют урологическое отделение

Реанимации напоминают капсулы: они полностью изолированы от других помещений и внешней среды за счет особой системы фильтрации воздуха. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Утро среды, 9 ноября волгоградский губернатор начал с визита в больничный комплекс. Андрей Бочаров посмотрел новые реанимационные отделения кардиологического и нейрохирургического профиля, созданные в 25-й больнице. Они полностью изолированы от внешней среды, чтобы уберечь пациентов от инфекций. Здесь особая система вентиляции и фильтрации воздуха.

Теперь в 25-й больнице появились новые возможности для оказания экстренной помощи. Но на этом модернизация медучреждения не остановится: сейчас здесь начнут строить урологическое отделение. Раньше такого в больнице не было. Завершить строительные работы должны в 2024 году.

В администрации региона отметили, что кардио- и нейрореанимации построены с использованием отечественных материалов и оборудования, и такая практика будет продолжена.