В Волгограде нашли подрядчика для благоустройства улицы Казахской в 2023 году. Фото: Эдуард Пальгунов

Благоустройство общественного пространства на улице Казахской в Советском районе Волгограда в 2023 году проложит ИП Леонтьев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, подрядчика выбрали на по результатам электронного конкурса. Ранее фирма зарекомендовала себя при выполнении аналогичных работ в Кировском и Красноармейском.

Напомним, очередной этап реконструкции прогулочной зоны на Казахской затронет четную сторону в границах от улицы Новосибирской до Университетского проспекта. В следующем году подрядчик обновит более 6,5 тысяч квадратных метров покрытия, поставит освещение, займется озеленением. По проекту специалисты высадят 260 елей, берез, лип, ив и других растений, также уложат около 4,8 тысяч квадратов рулонного газона. Не забудут про поливочную систему.

- На заключительном этапе на обновленной территории подрядная организация установит парковую мебель. Также для пассажиров, ожидающих общественный транспорт, на остановочном пункте «Больница №7 (Рынок)» оборудуют современный павильон, - уточнили в мэрии.