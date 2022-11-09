Кадры из Волгограда оказались в клипе юной сербской певицы

Кадр с видео youtube.com/watch?v=SXsk4hzeoHo&t=1s

Юная сербская певица Павлина Радованович выпустила клип на песню «Россия большая, великая». Видео было снято летом в Москве, однако в нем присутствуют кадры из разных городов России с главными достопримечательностями и природой страны. Показали в клипе и Волгоград, а именно Мамаев курган и ближайшие к нему места. Для видео с высоты была сделана съемка скульптуры «Родина-мать зовет!».

Видеоролик был опубликован 6 ноября. За пару дней он набрал более 22 тысяч просмотров.

Песню «Россия большая, великая» написал сербский композитор и поэт Гаврило Куюнджич. Видео было снято при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Русского дома в Белграде. Этот клип первый для 13-летней талантливой певицы Павлины Радованович. Девочка родилась в Косово в сербском гетто. Сейчас ее имя знакомо многим сербам, музыкальные критики считают, она обладает уникальным голосом.