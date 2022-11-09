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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 6:31

За сутки мошенники похитили у волгоградцев почти миллион рублей

Полицейские ищут злоумышленников
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция ищет преступников.

Полиция ищет преступников.

Фото: Александр ПАНОВ

8 ноября три жителя Волгоградской области лишились около миллиона рублей, поверив, аферистам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного Главка МВД, во всех случаях преступники представлялись сотрудниками банка или финансовых компаний. Так, 47-летний мужчина перевел 810 тысяч рублей на якобы «безопасный счет», боясь крупного списания. Оставшись без денег, волгоградец обратился в полицию.

По такой же схеме 48-летний житель Алексеевского района перевел порядка 40 тысяч рублей. а вот 60-летний пенсионер из Клетского района хотел заработать на ставках, но остался без 20 тысяч рублей.

- При поступлении сомнительных звонков в первую очередь обратитесь в отделение банка, и перепроверьте полученную информацию. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщайте по телефону «02», - напомнили полицейские.