Самая высокооплачиваемая вакансия ноября в Волгограде – менеджер с зарплатой в 100 тысяч

Работа в Волгограде есть, но с хорошей зарплатой вакансий не так и много. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии, которые есть сегодня на рынке труда в Волгограде. Можно сделать вывод, что заоблачных денег сегодня волгоградские работодатели предложить не могут. Самая высокооплачиваемая вакансия в этом месяце – менеджер по продажам товаров со склада. Здесь можно заработать 100 тысяч. Остальные предложения с еще меньшими суммами.

В топ-5 попал геодезист. Специалисту, который займется съемкой, разбивкой и контролем за монтажными работами, заплатят 80-100 тысяч. На работу берут с профильным образованием.

Зарплату от 62 тысяч предлагают опять же в торговле. Торговому представителю помимо зарплаты будут компенсировать проезд и связь. Нуждаются работодатели в сотруднике с опытом работы от года.

На зарплату от 60 до 100 тысяч плюс премии ищут технолога пищевого производства. Работать нужно на молочной линии, здесь тоже необходим опыт работы не меньше года.

На пятом месте вакансия проектировщика автодорог. Этому специалисту в Волгограде готовы предложить зарплату в 60 тысяч.